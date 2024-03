Napoli-Torino, Paro: “Pareggio meritato. Contento per Sanabria”

“Andare sotto a Napoli contro una squadra forte e riprenderla non era semplice. Nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, però il Napoli è una squadra forte da affrontare. Credo che il pareggio sia meritato”. Questa è l’analisi del tecnico del Torino, Matteo Paro dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli al ‘Maradona’. “Siamo stati bravi in determinate situazioni a stare bassi, abbiamo avuto anche delle occasioni in ripartenza che non abbiamo sfruttato benissimo, ma il Napoli ha dei valori importanti”, spiega ai microfoni di Sky Sport il vice di Juric, oggi squalificato. Di Sanabria la rete del pari. “Sono contento per lui, il calcio è così, ha avuto tante occasioni che ha sbagliato un po’ per sfortuna, un po’ per altro. Ha fatto un grande gol, sicuramente è un giocatore per noi importante, deve lavorare il più possibile per mantenere un buon livello di forma – aggiunge Paro –. Il Toro fa giocar male gli avversari? Abbiamo questa identità di andare coi dovuti accorgimenti nell’uno contro uno, per togliere la palla all’avversario e ripartire subito, è una nostra caratteristica”.