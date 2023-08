Napoli-Sassuolo 2-0, Garcia: “Potevamo segnare di più, Kvaratskhelia sta meglio”

“Il nostro problema non è aver vinto. Non abbiamo preso gol, ma potevamo fare meglio sul piano offensivo. Il nostro grande problema di questa sera è che non abbiamo inquadrato tanto la porta, se non prendi la porta non fai gol”. Queste le parole del tecnico del Napoli Rudi Garcia al termine del match vinto 2-0 contro il Sassuolo. “Oggi ho scelto l’esperienza di Juan Jesus – ha ribadito ai microfoni di DAZN -, è un giocatore di qualità e un leader di questa squadra. Dal minuto 30 al minuto 45 abbiamo lasciato troppo la palla al Sassuolo, peccato per Raspadori che ha colpito il palo. Il rigore? È successo a tanti grandi giocatori di sbagliare. Mi è piaciuto il fatto che Osimhen abbia lasciato il pallone a Raspadori”. Il tecnico ha poi proseguito analizzando il ritorno di Kvaratskhelia: “Ha saltato 12 giorni di allenamento, su cinque settimane ha svolto la preparazione per due settimane e mezzo. È stato meglio farlo entrare in corsa: è tornato, questa è una grande notizia per il Napoli”.