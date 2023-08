Napoli-Sassuolo 2-0, Di Lorenzo: “Partita non scontata, bene nella gestione del pallone”

Il capitano del Napoli Di Lorenzo ha parlato dopo il successo per 2-0 contro il Sassuolo nel match valido per la seconda giornata di campionato: “Non facile giocare contro il Sassuolo. Bene nella gestione del pallone. Con Politano proviamo sempre i movimenti che si sono visti oggi, non vogliamo dare punti di riferimento agli avversari. Abbiamo giocato bene, conquistando una vittoria importante e siamo felici di questo. Oggi mi sono proposto di più in fase offensiva per fare difendere il più possibile Lauriente e metterlo in difficoltà”.