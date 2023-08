Genoa, Retegui: “Contento per la rete, spero di fare bene anche per tornare in Nazionale”

“Nazionale? Spero di far bene con il Genoa per ritornare in Nazionale, ovviamente spero in una convocazione. Oggi però penso soltanto a questo successo”. Lo ha detto l’attaccante del Genoa Mateo Retegui dopo la vittoria contro la Lazio, per 1-0: gara decisa da una sua rete. “Abbiamo vinto contro una squadra forte come la Lazio e siamo contenti. Mi trovo bene con tutti i miei compagni di squadra e oggi abbiamo conquistato tre punti importanti: siamo felici. Obiettivi? Vediamo partita dopo partita, è stata bella intanto la prima vittoria del campionato”, ha aggiunto l’italo argentino ai microfoni di Dazn.