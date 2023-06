Napoli, Rudi Garcia nuovo allenatore: le reazioni sui social

Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. E’ stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis a ufficializzare il nuovo tecnico dei partenopei che prenderà il posto di Luciano Spalletti nella squadra Campione d’Italia. Tanta sorpresa tra i tifosi partenopei e non solo, alla notizia annunciata dal patron degli azzurri. In molti non sono convinti della scelta attuata, ma dopo la clamorosa cavalcata Scudetto sono pronti a dare fiducia al nuovo tecnico.

Rudi Garcia? Ma come Rudi Garcia? (Questo è il tweet che spero mi rinfaccerete tra qualche mese, quando invecchierà male. Speriamo) #ForzaNapoli https://t.co/wJdkE8dZn9 — francesco raiola (@mrjones1981) June 15, 2023

🎙Scelta fatta da chi doveva, adesso si va oltre le nostre preferenze, si riprende a tifare, la parola passerà al campo, dopo aver completato la sessione di #Calciomercato!

In bocca al lupo #mister, missione non semplice!#ForzaNapoliSempre💪💙👍🖐 https://t.co/xmavx3RFck — vincenzo fusco🇰🇷 (@VincenzoFusco69) June 15, 2023

Scelta poco condivisibile per me. In ogni caso, benvenuto a Napoli mister 💙 #garcía #Napoli https://t.co/82tBaemCgg — SpallettONE (@SimoCuomo94) June 15, 2023

Scelta frutto di diversi no, altrimenti non si arriva al 15 giugno con uno svincolato. Doveva essere una panchina oggettivamente più ambita dopo lo scudo, ma i soldi fanno sempre la differenza. Ci sarà da ribaltare di nuovo i pronostici, ma ci troverai al tuo fianco.

Benvenue. https://t.co/a21Ao4JhtE — Louis (@P_res19) June 15, 2023