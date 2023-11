Continua la preparazione del Napoli in vista del derby di sabato contro la Salernitana, valido per l0undicesima giornata di campionato. Questa mattina la squadra di Rudi Garcia ha svolto una seduta di allenamento. Il gruppo si è poi concentrato su un lavoro finalizzato al possesso palla e seduta tattica per poi chiudere con una serie di partitelle a campo ridotto.