Il progetto Conte inizia a raccogliere i frutti: atteso domani all’SSC Napoli Training Center il nuovo difensore.

Il Napoli Campione d’Italia reduce dalla sua quarta vittoria del campionato di Serie A è pronto per ripartire alla grande e lo fa proprio con Antonio Conte. Il tecnico salentino ha infatti da poco espresso la sua volontà, con conseguente decisione, di restare al Napoli e con il presidente De Laurentiis soddisfatto di questa scelta, riparte con forza verso la nuova stagione e lo fa proprio con il mercato estivo.

Una permanenza abbastanza discussa quella di Antonio Conte al Napoli. Le voci su un possibile ritorno in bianconero annullate poi dalle parole post vittoria scudetto dell’allenatore partenopeo, parole che esprimono gratitudine e amore verso il popolo napoletano. E con l’ok del presidente per le decisioni di mercato, Conte porta in casa Napoli il primo colpo di, forse, una lunga serie.

Conte riparte dalla difesa: domani visite mediche per il nuovo rinforzo

Conte riparte proprio dalla difesa, il suo reparto d’eccellenza che come ben sappiamo, assume un ruolo fondamentale nel suo gioco. La sua permanenza concede al tecnico carta bianca per il mercato ed è per questo che si concentra maggiormente sul reparto difensivo. Di certo non l’unico acquisto in difesa, tra le tante indiscrezioni arriva infatti per lui il primo e giovanissimo colpo di mercato.

Atteso domani mattina al centro sportivo del Napoli, il difensore classe 04′ Luca Marianucci, arrivato all’Empoli un anno fa dopo una stagione in serie C con la Pro Sesto. Nonostante la retrocessione della sua squadra, Marianucci ha concluso una stagione positiva che chiude con 18 partite, di cui 12 da titolare. Il difensore livornese entusiasta per la nuova avventura, vestirà la maglia azzurra con contratto quinquennale da nove milioni più bonus , fino al giugno del 2030.