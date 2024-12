La Lazio perde Alessio Romagnoli al 59′ del match esterno contro il Napoli al ‘Maradona’. Il difensore centrale biancoceleste ha alzato bandiera bianca a causa di un problema fisico rimediato in occasione di un contrasto con Scott McTominay. L’ex Milan ha provato a rimanere in campo, prima di fare cenno alla panchina di procedere con la sostituzione. Non sembra comunque essere un infortunio serio (probabilmente un trauma contusivo al ginocchio), ma Romagnoli nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami per valutare l’entità del problema e le possibilità di essere in campo nella prossima giornata contro l’Inter. Al suo posto è entrato Patric, anche lui in dubbio alla vigilia.