Napoli, Hamsik: “Calzona mi ha contattato, mi incontrerò con De Laurentiis

“Calzona mi ha contattato, mi vuole con lui. Oggi vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia. È un’offerta allettante per me, Napoli è la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci”. Queste le parole di Marek Hamsik, in un’intervista alla tv slovacca RTVS, sulle possibilità di entrare a far parte dello staff tecnico di Francesco Calzona. “Oggi sarò a Napoli perseguire la partita con il Barcellona. Il viaggio era già in programma, ma non per via del cambio di guida tecnica”, conclude l’ex capitano azzurro.