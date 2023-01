Napoli, domenica di riposo: ampio turn over con la Cremonese

Domenica senza allenamenti per il Napoli. Ma tra due giorni si torna in campo al Maradona per la Coppa Italia e la sfida alla Cremonese agli ottavi di finale. Spazio al turn over per i partenopei. Potrebbe fare il suo esordio Sirigu tra i pali così come Bereszynski a destra. In attacco ha buone chance Simeone al posto di Osimhen. Anche Raspadori sarà della partita e potrebbe sostituire Kvaratskhelia. A centrocampo opportunità per Ndombele. Squalificato Lozano, tocca ad Elmas agire al posto di Politano. Scalpitano pure Ostigard e Juan Jesus.