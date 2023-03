Napoli, De Laurentiis: “Spero Osimhen out due settimane. Derby con Milan ridicolo, Uefa senza testa”

Al termine dell’assemblea di Lega, tenutasi questa mattina, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che Victor Osimhen “dovrà stare fuori due settimane, speriamo” e ha commentato il quarto di finale che il Napoli affronterà in Champions League contro il Milan. “Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini – ha affermato il patron partenopeo –, hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno: spero che le forze siamo equilibrate, perché vogliamo regalare ai tifosi e agli appasionati un bellissimo spettacolo. Ci saranno tra gare in meno di 20 giorni con il Milan, ma questo è il risultato di una UEFA senza testa: immaginate se avessimo dovuto sfidarci anche in Coppa Italia… L’obiettivo delle competizioni europee è quello di mettersi alla prova contro le migliori squadre estere, cercando di evitare confronti già visti e rivisti nelle competizioni nazionali. Finché non cambieremo la UEFA, saremmo tutti schiavi di un ministero del calcio e non di un’associazione che faccia una vera impresa di calcio”, ha proseguito De Laurentiis, che ha poi puntualizzato come Kvicha Kvaratskhelia abbia ancora 5 anni di contratto con il Napoli e che, dunque, sia un po’ prematuro iniziare già a parlare di rinnovo sui giornali.