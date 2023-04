Il Napoli cita Pino Daniele dopo la Salernitana: “Tanto l’aria s’adda cagnà”

Lo Scudetto rinviato, una domenica di festa guastata, ma un traguardo che non è in discussione. Sui suoi profili social, dopo il pareggio a sorpresa con la Salernitana, il Napoli cita Pino Daniele, prendendo spunto anche dalla pioggia che ha colpito il ‘Maradona’: “Tanto l’aria s’adda cagna'”, tanto l’aria deve cambiare. Un tweet con le foto dei giocatori che ringraziano il pubblico e la celebre frase tratta da “Quanno Chiove” (quando piove), una delle canzoni più famose del cantautore napoletano, è l’ultimo post social del club. “E aspiette che chiove / L’acqua te ‘nfonne e va / Tanto l’aria s’adda cagna’“, (e aspetti che piova, l’acqua ti bagna e va. Tanto l’aria deve cambiare), è il testo della canzone di Pino Daniele, tradotta in diverse lingue e reinterpretata da diversi artisti. E con ogni probabilità è anche una delle candidate per la playlist della festa Scudetto. Insomma, cambia la data ma non la sostanza.