Napoli-Atalanta, Spalletti: “Kim è il difensore centrale più forte al mondo”

“Secondo me Kim è il centrale più forte del mondo. In partita fa una ventina di cose incredibili. Se prende confidenza col nuovo modo di giocare, non si sa dove possa arrivare. Le sue condizioni? Sta benissimo, gli ho detto ‘non ti inventare nulla, domani ti alleni'”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-0 sull’Atalanta e sulla prestazione di Kim Min Jae, uscito per infortunio nel finale. Ma niente di grave, come fa sapere il tecnico in vista del match di Champions League con l’Eintracht. “Sono sfide di grandissimo livello, la prestazione che abbiamo fatto ha rafforzato la qualità di una gara contro una grande squadra. L’Atalanta ci ha messo in difficoltà nei duelli, aver fatto gol e vinto questa partita è importantissimo dopo la sconfitta con la Lazio. Dopo il passo falso sulla Lazio, c’è chi si è avventato sulla preda…“, aggiunge. Sui prossimi step: “Tutti sanno che faremo di tutto per arrivare a quello ma bisogna giocare ancora tante partite, avere questa forza caratteriale che siamo una squadra tosta come stasera”. “Quando accetti il Napoli entri a conoscenza della storia, del sentimento che avvolge la squadra e che può diventare anche pressione. Nessuno si accontenta di arrivare terzo in questa città, si vuole vincere. E bisogna osare”, conclude l’allenatore.