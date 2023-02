MOVIOLA – Salernitana-Lazio, ingenuità Sepe-Pirola: è rigore su Immobile

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Salernitana-Lazio, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Arechi di Salerno grossa ingenuità tra Pirola e Sepe con il difensore che aspetta l’uscita del portiere che però arriva in ritardo e nel mezzo si inserisce Ciro Immobile che anticipa l’estremo difensore e poi cade giù. Per l’arbitro Abisso non c’è nulla, ma viene subito richiamato al Var perché l’intervento è netto: il fischietto rivede l’azione e decide per il calcio di rigore. Dagli undici metri Immobile è implacabile e fa 0-2.