MOVIOLA – Napoli-Sassuolo: Boloca su Politano, Giua dà rigore al Var

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Napoli-Sassuolo, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Rudi Garcia attaccano con continuità e chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo di Boloca su Politano. L’arbitro Giua in un primo momento non fischia niente e fa segno di proseguire, dopo qualche minuto viene richiamato al Var per rivedere l’episodio e indica il dischetto. Boloca infatti tocca il piede di Politano qualche secondo dopo che l’esterno napoletano lo anticipi mettendolo fuori causa. Dal dischetto Osimhen è implacabile, 1-0.