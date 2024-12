Episodio da moviola all’8′ di Inter-Parma, match della quindicesima giornata di Serie A. L’arbitro Rosario Abisso ha in un primo momento assegnato un calcio di rigore ai nerazzurri per un contatto tra Keita e Lautaro. L’intervento del Var è stato però puntuale: il primo contatto, quello che conta ai fini della sanzione, è avvenuto infatti all’esterno dell’area di rigore. Il Var ha quindi segnalato al direttore di gara di correggere la decisione: non più rigore, ma punizione, con cartellino giallo per Keita. Cambia anche il giudizio sull’intervento del centrocampista del Parma che ha speso correttamente il fallo al limite dell’area di rigore, evitando conseguenze assai peggiori.