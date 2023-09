Mourinho rompe il silenzio: “Torniamo a Roma per lavorare…con 7 giocatori”

“È ora di tornare a Roma per lavorare…con 7 giocatori”. Con queste parole sul suo profilo Instagram l’allenatore giallorosso José Mourinho torna a parlare dopo la sconfitta contro il Milan. Adidas – sponsor tecnico della Roma e dello stesso Mourinho – ha organizzato un evento con altri atleti legati all’azienda tedesca, come il velocista statunitense Noah Lyles e la calciatrice del Real Madrid femminile Olga Carmona. Per Mourinho è ora di tornare a lavorare a Trigoria dopo la sconfitta di venerdì contro il Milan. Alle 10:00 di martedì è in programma la ripresa degli allenamenti, ma tra convocati e infortunati (Dybala, Sanches, Aouar e Zalewski ai box), lo Special One avrà a disposizione pochi elementi in questa sosta per le nazionali.