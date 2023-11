Monza, Palladino: “Abbiamo sbagliato tutto nei 45 minuti, avrei cambiato tutti”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è stato intervistato al termine del match della tredicesima giornata di Serie A, pareggiato a Cagliari per 1-1, nell’orario di pranzo.

“Sapevamo che era una partita complicata in un ambiente difficile. Hanno approcciato meglio di noi e hanno meritato il vantaggio, abbiamo sbagliato tutto ciò che c’era da sbagliare nei primi 45 minuti, avrei cambiato tutti. Sono contento e gratificato dalla reazione del secondo tempo – dice l’allenatore italiano -. Negli spogliatoi avevo chiesto di invertire la rotta e la squadra lo ha fatto, i subentrati hanno fatto davvero bene“.

“La reazione dei miei giocatori è stata da grandi uomini, capaci di cambiare le cose in corsa. Quindi, come ribadito da una chiacchierata con Galliani, prendo il buono del secondo tempo, anche se riparleremo in seguito di ciò che non abbiamo fatto nel primo“, ha concluso Palladino.