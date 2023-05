Monza, Palladino: “Chiffi perfetto. Mai visto una panchina protestare così, scandalosi”

Raffaele Palladino ha parlato al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Roma. “A mio parere Chiffi è stato perfetto, non ha sbagliato nulla per quanto mi riguarda. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Abbiamo fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere, loro ci hanno fatto giocare male tecnicamente, ma noi siamo stati bravi ad adattarci”.

E sull’errore di Di Gregorio: “Lui è un fenomeno, non mi importa dell’errore tecnico, se decidiamo di costruire da dietro ci può stare. Deve continuare così e se non lo fa mi arrabbio. Sensi? La gara era molto fisica e porca, ho avuto paura a farlo entrare”. E sul premio di allenatore migliore del mese ha aggiunto: “Lo condivido con il mio staff e lo dedico a loro. Lavorano con me e per me 10 ore al giorno, li ringrazio davvero tanto”.