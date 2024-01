Milan, ufficiale l’acquisto di Terracciano: il difensore ha firmato fino al 2028

Dopo le visite mediche e il contratto firmato in sede, può partire l’avventura al Milan di Filippo Terracciano. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo del calciatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Terracciano, che vestirà la maglia numero 38, arriva dall’Hellas Verona, nel cui settore giovanile è cresciuto prima di fare il debutto in Prima Squadra il 15 dicembre 2021 nel match di Coppa Italia Hellas Verona-Empoli. Il difensore può vantare 39 presenze, di cui 18 nella stagione in corso, in Serie A e una presenza con la Nazionale Under-21 nella partita amichevole contro la Germania.