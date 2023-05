Milan-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023, il Milan ospita tra le mura amiche la Sampdoria. Dopo le recenti delusioni in campionato (un punto in due gare contro Spezia e Cremonese) e l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, i rossoneri puntano a riscattarsi. Proveranno a farlo davanti ai propri tifosi e contro un’avversaria già aritmeticamente retrocessa in Serie B. Vincere è un imperativo per chiudere al meglio la stagione e tentare di qualificarsi alla prossima Champions. La sfida è in programma oggi, sabato 20 maggio alle 20:45 presso il Meazza. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.