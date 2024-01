Milan-Roma, Pioli: “Stimo Rocchi, ha ragione. Ma serve uniformità nell’arbitraggio”

“Rocchi chiede rispetto per gli arbitri? Sono d’accordo con lui, lo stimo molto. Bisogna abbassare i tono, il confronto deve essere sereno e rispettoso. Se qualcuno degli addetti ai lavori sbaglia deve essere punito duramente. Dall’altra parte chiedo uniformità e coerenza nell’arbitraggio”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, in programma domani alle 20.45 a San Siro. L’obiettivo è chiaro: “Cercare di migliorare il girone d’andata. Migliorarlo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi ambire a qualcosa di più devi migliorarlo veramente tanto”, chiarisce. “Una riunione dopo la gara con l’Atalanta? L’incontro c’è stato – ammette -. Mi è sembrato un incontro efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito un’altra delusione dopo la Champions, dobbiamo trasformare questa delusione in grande energia per riscattarci immediatamente”. Per Mourinho il Milan è in lotta per lo Scudetto. Una strategia secondo Pioli: “Lui è un top, è intelligente, furbo e scaltro. Prima di certe partite, esalta sempre gli avversari”. Con lo Special One, il tecnico rossonero è imbattuto: “Non sono mai scontri tra allenatori, giocare con la Roma non è mai semplice. Concede pochi spazi, è forte sui calci piazzati e serve il massimo dell’attenzione”. Dopo aver sottolineato che la società sta lavorando per portare un altro difensore, Pioli si sofferma sull’ultimo arrivato: “Terracciano sta lavorando solamente da terzino, è lì che lo stiamo utilizzando visto che non abbiamo recuperato Florenzi. Lui è un giocatore attento, disponibile, con grandi mezzi fisici e buoni mezzi tecnici”. Per Pioli c’è spazio per un bilancio del girone di andata: “Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo avuto quel mese di calo e possiamo fare più punti di 39”.