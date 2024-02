Milan, Reijnders ammonito col Frosinone: salta il Napoli per squalifica

Un giallo pesante al 49′ di Frosinone-Milan. Il centrocampisya rossonero Tijjani Reijnders è stato ammonito per un fallo a centrocampo e sarà costretto a saltare per squalifica il prossimo match contro il Napoli. Un’assenza importante per Stefano Pioli, che dovrà cambiare il centrocampo. Possibile chance per Yunus Musah, anche lui diffidato. Sono due invece i diffidati in casa Frosinone: Oyono e Romagnoli.