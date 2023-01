Milan, la Procura di Milano indaga sulla cessione del club dopo esposto Blue Skye

di Redazione 51

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta effettuando acquisizioni (non a Casa Milan) nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell’agosto scorso. Tutto è partito da un esposto dell’ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye relativo ad una vicenda di un pegno. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. Lo scorso settembre Blue Skye aveva rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza (nel quale si contestava di non aver ricevuto informazioni sulla vendita) essendosi già perfezionata l’operazione, ma sarebbe rimasto pendente un procedimento civile contro Elliott. Una causa intentata il 9 settembre con cui si chiedeva “l’accertamento della invalidità della rinuncia” al pegno “esistente in favore di Project Redblack”, cioè la società costituita nel 2017 per l’investimento nella società rossonera.