Milan, notte difficile a Napoli: tifosi azzurri sotto l’hotel Vesuvio, spunta un fantoccio di Osimhen

Notte difficile a Napoli alla vigilia della sfida di Champions per il Milan, che di certo non riposerà nel migliore dei modi. Una gruppo di tifosi azzurri, infatti, si è raccolto sotto l’hotel Vesuvio, dove si trova la squadra rossonera in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, in modo abbastanza folkloristico, visto che si notano tifosi con in mano dei fantocci con le sembianze di Osimhen o con il Vesuvio stilizzato mentre erutta.