Milan-Napoli, Mazzarri: “Che errore sul gol di Hernandez. Lotteremo per il quarto posto”

“Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo e poi è calato. Nella ripresa abbiamo fatto bene, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Non c’entra il cambio di modulo”. Così Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn dopo il ko del Napoli sul campo del Milan. “Avevamo lavorato in settimana sugli inserimenti di Hernandez all’interno. Abbiamo commesso un errore – aggiunge il tecnico partenopeo -. In questo periodo abbiamo avuto tanti infortunati. Stiamo recuperando giocatori importanti e oggi non meritavamo di perdere. Dobbiamo essere convinti di poter fare i tre punti con tutti. Lotteremo fino alla fine per cercare il quarto posto”.

Finita la Coppa d’Africa, il Napoli aspetta Osimhen e intanto punta su Kvaratskhelia. “Sta lavorando per cercare spazi diversi. Oggi è stato braccato da tutte le parti. A volte entrano su di lui in modo maschio e gli avversari andrebbero puniti di più. Non può saltare tre uomini a ogni azione. Anguissa? Oggi era meno brillante del solito perché era appena rientrato dalla Coppa d’Africa”.

Si torna sul modulo e si chiude con la vicenda Zielinski. “Con la difesa a 3, abbiamo fatto tre gol alla Fiorentina in Supercoppa e tenuto botta con l’Inter fino a che siamo rimasti in 10. Zielinski fuori dalla lista Champions? Potevamo inserire solo tre giocatori e sono stati scelti i nuovi acquisti che saranno il futuro del Napoli. Lasciarli fuori non era facile. Nelle ultime partite Zielinski non aveva giocato ma abbiamo vinto”, ha concluso Mazzarri.