Milan, l’Equipe: “Theo Hernandez titolare domani nell’amichevole Germania-Francia”

Turn over sì, ma senza esagerare. Germania-Francia, anche se amichevole, non è una partita come le altre e Didier Deschamps, Ct dei Bleus, lo sa bene. Ecco perché Theo Hernandez (che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo) dovrebbe essere titolare. A riportarlo è L’Equipe, che fa il punto sul probabile undici della Francia. A pochi giorni dal derby Inter-Milan, sono due i rossoneri attesi in campo. Uno appunto è Theo, l’altro è Maignan che agirà in porta. Spazio anche ad un interista: Benjamin Pavard, nuovo acquisto nerazzurro, destinato comunque a partire dalla panchina nella stracittadina. In difesa Saliba e Todibo dovrebbero completare il reparto. Tchouaméni e Camavinga pronti a centrocampo. Coman, Griezmann, Mbappé agiranno invece alle spalle di Kolo Muani, titolare al posto di Olivier Giroud. Fischio d’inizio domani alle 21:00.