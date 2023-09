Milan, Leao criptico su Instagram: le tre emoji scatenano i tifosi (FOTO)

Dopo le critiche che gli sono piovute addosso per la prestazione insufficiente contro il Newcastle, Rafa Leao ha rotto il silenzio con una storia su Instagram a dir poco criptica. L’attaccante del Milan ha infatti pubblicato una foto in cui è immortalato in campo, di spalle, insieme a tre emoticon. Apparentemente slegate tra loro, in realtà una delle possibili interpretazioni è che stia prendendo appunti e salvando tutto dopo le pesanti critiche degli ultimi giorni. Chissà che non possa essere proprio il portoghese a fare chiarezza in futuro, magari proprio sul campo.