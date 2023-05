Milan-Lazio, infortunio muscolare per Leao: il portoghese esce dopo pochi minuti

Tegola in casa Milan. Dopo pochi minuti del match contro la Lazio, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Rafael Leao in uno scatto ha sentito tirare l’inguine. Una grande azione del giocatore portoghese che era anche arrivato a concludere verso la porta di Provedel, ma al termine ha sentito tirare ed ha chiesto immediatamente il cambio sconsolato. La testa ovviamente va alla doppia sfida contro l’Inter valevole per la semifinale di Champions League. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per capire l’entità.

LA DISPERAZIONE SOCIAL DEI TIFOSI ROSSONERI