Milan-Lazio 2-0, Suma impazzisce al gol di Pulisic: “C’mon baby” (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 27

Il Milan batte la Lazio 2-0 nell’anticipo del sabato valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Partita ad altissima intensità a San Siro con i rossoneri che la vincono grazie a un avvio di secondo tempo perfetto culminato con il gol di Pulisic su assist di Leao al 60′. Chiude i conti il secondo gol consecutivo di Okafor sempre su assist del portoghese. La squadra di Pioli sale momentaneamente al primo posto solitario in classifica a 18 punti, in attesa della trasferta dell’Inter a Salerno. Ecco la reazione di Mauro Suma al successo dei rossoneri.