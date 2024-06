Milan, Gazzetta dello Sport: “Zirkzee si allontana, tutto su Lukaku”

Lukaku in rossonero: è questa una delle suggestioni principali della dirigenza del Milan. I rossoneri, con l’affare Zirkzee totalmente bloccato pensano ad un’alternativa che si allontani dai 40 milioni necessari per l’acquisto dell’olandese del Bologna e dagli oltre 50 che servono per gli altrettanto giovani e promettenti Sesko e Santiago Gimenez.

La scelta del belga sarebbe una grossa deviazione rispetto alla linea aziendale tenuta dal Milan in questi anni, in quanto Romelu ha 31 anni compiuti e ormai una lunga esperienza di partite giocate in Serie A (129). Il ‘nuovo’ Milan ha però bisogno di certezze e l’attacco, completamente rinnovato, si affiderebbe a un vecchio interprete del mestiere che costa molto meno, se non addirittura niente in termini di cartellino. Secondo Gazzetta dello Sport, il Milan proverà a convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, pur valutando anche un’eventuale trattativa d’acquisto a titolo definitivo.

Rientrato dal prestito alla Roma, ‘Big Rom‘ ha ancora due anni di contratto con il Chelsea ma cerca una nuova sistemazione. I rapporti tra i due club sono distesi, grazie anche agli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic, con gli stessi rossoneri che avevano cercato Lukaku nell’estate scorsa. In caso di apertura dall’attaccante belga, il Milan abbonderebbe una volta per tutte la pista Zirkzee, che fino ad ora era stata la prima opzione estiva per l’attacco del futuro.