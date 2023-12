Milan-Frosinone, Sky: Pioli ha provato Theo Hernandez come difensore centrale

In vista di Milan–Frosinone, nelle ultime prove tattiche pre match Stefano Pioli avrebbe provato con insistenza Theo Hernandez nel ruolo di centrale di sinistra. Il giovane classe 2005 Davide Bartesaghi sembra inoltre favorito su Florenzi nel ruolo di terzino sinistro. Rimane come alternativa l’opzione Simic. È questo quanto riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport. La squadra rossonera è in piena emergenza in difesa, dovendo fare a meno degli infortunati Kjaer, Thiaw, Pellegrino e Kalulu.