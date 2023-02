Milan-Atalanta, Gasperini: “Giocare contro i campioni d’Italia è sempre una motivazione”

“Giocare contro i campioni d’Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare in passato”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Una sfida che ai bergamaschi serve per ripartire dopo la sconfitta col Lecce: “Uno stop che ci ha dato fastidio. Ma adesso dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione”. Sui prossimi avversari: “Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi possiamo avere delle qualità che possono dargli fastidio”. E sulle condizioni di Zapata: “Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test. Non so se recupererà per l’Udinese, ma sicuramente per la prossima settimana”.