Manovra stipendi, ex presidente Juventus Andrea Agnelli condannato dal TFN a 16 mesi di inibizione

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato condannato dal Tribunale Federale Nazionale a 16 mesi di inibizione e al pagamento di una multa pari a 60.000 euro per il caso della manovra stipendi. L’ex numero uno bianconero, a differenza del club e degli altri dirigenti coinvolti, aveva deciso di non patteggiare, andando così a processo. Il TFN, primo grado della giustizia sportiva, ha dunque parzialmente accolto le richieste della Procura Figc, che erano di 20 mesi di squalifica. Con i 16 mesi inflitti, e i 24 già arrivati per la sentenza definitiva del caso plusvalenze, sono così 40 i mesi di inibizione per Agnelli, che potrà presentare ricorso alla Corte Federale d’Appello.

IL DISPOSITIVO COMPLETO