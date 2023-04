Lukaku rinasce e stende l’Empoli con una doppietta. L’Inter torna al successo dopo cinque turni

Archiviata la storica semifinale di Champions League conquistata eliminando il Benfica, l’Inter torna alla vittoria anche in campionato dopo cinque partite di astinenza, caratterizzate da quattro sconfitte ed un pareggio. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi passano allo stadio Carlo Castellani nel match contro l’Empoli valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 mediante il netto punteggio di 3-0, grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. Un successo estremamente importante in ottica lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, perché consente al club meneghino di portarsi a sole due lunghezze dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma e di accorciare anche sul secondo, con la Lazio che ora è a +7.

LA RINASCITA DI LUKAKU

Dopo un primo tempo giocato su ritmi fin troppo blandi, l‘Inter nella ripresa decide di cambiare marcia trovando il gol del vantaggio subito in apertura con Romelu Lukaku che, su assist di Marcelo Brozovic, infila la palla nell’angolino. Per l’attaccante belga si tratta del primo gol su azione del 2023, poiché l’ultimo fu quello segnato nel primo turno di campionato contro il Lecce lo scorso 13 agosto. A questo punto i ragazzi di Simone Inzaghi provano a gestire la gara, contenendo le offensive dei toscani e tentando le ripartenze in contropiede. Al 76′ ci pensa ancora una volta Lukaku a depositare la sfera alle spalle di Samuele Perisan, incrociando un nuovo diagonale, su suggerimento di Hakan Calhanoglu. Una vera e propria rinascita per il numero 99, proprio all’indomani della ‘grazia’ ricevuta dal presidente della Figc Grabriele Gravina, che ha deciso di cancellare la squalifica in Coppa Italia. Nel finale c’è gloria anche per Lautaro Martinez, che cala il tris e blinda il successo dei nerazzurri.

UN FINALE DI STAGIONE CON UN’ARMA IN PIU’

Adesso per l’Inter comincerà un nuovo mini-campionato, nel quale dovrà cercare di ottenere il maggior numero possibile di punti in modo tale da alimentare le proprie speranze di qualificazione in Champions League. Un pass che potrebbe arrivare anche attraverso il trionfo nella massima competizione continentale, ma che sarebbe meglio ottenere prima arrivando tra le prime quattro della Serie A. Ad ogni modo i nerazzurri hanno dimostrato di saper reagire ai momenti di difficoltà e ora, per questo importantissimo finale di stagione, potranno contare anche su un’arma in più: Romelu Lukaku. Per il belga è stata un’annata davvero complicata tra infortuni e brutte prestazioni, ma questa potrebbe essere la partita della rinascita, che potrebbe farlo diventare uno dei principali protagonisti della cavalcata nerazzurra. L’Inter e Lukaku, dunque, sono pronti a spingere sull’acceleratore per regalare i loro tifosi nuove emozioni.