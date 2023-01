Lecce-Salernitana, tifosi campani con mazze ferrate, manganelli e catene: denunciati in sei

Avevano con sé un grosso involucro contenente mazze ferrate, catene in metallo, manganelli telescopici, artifici pirotecnici, fumogeni e bombe carta, ma lo hanno gettato via dal finestrino di un pullman nei pressi dello stadio di Lecce non appena hanno visto le forze dell’ordine in avvicinamento. Sono in sei i tifosi della Salernitana denunciati poco prima del match contro i salentini davanti all’ingresso ospite del Via del Mare, con diversi capi d’imputazione tra cui il ”divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche a chi è in possesso di licenza”. La Polizia ha rinvenuto una decina di grossi tubi di plastica rigida, un coltellino a serramanico, un tubo telescopico in metallo, ma anche tre fumogeni. Il Questore leccese è pronto a disporre il Daspo nei confronti dei sei ultras in questione.