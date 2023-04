Lecce-Napoli 1-2, Di Lorenzo: “La nostra forza quest’anno è il gruppo”

“Gol scudetto? Non lo so, ma sapevamo che era una partita difficile contro una squadra ben allenata e organizzata. Sono tre punti importanti, che ci fanno continuare il percorso verso il nostro sogno”. Queste le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria per 2-1 al Via del Mare contro il Lecce. “La nostra forza quest’anno è il gruppo, siamo tutti molto partecipi, anche chi non parte dall’inizio, chi subentra o chi rimane in panchina tutta la partita – ha aggiunto ai microfoni di Dazn – Il mio è stato un gol molto importante, lo dedico ai miei compagni. Ho continuato in settimana il discorso del mister: con il Milan è stata una partita no ma non deve distoglierci dal nostro obiettivo”.

Sulla Champions: “Da domani ci pensiamo: dovremo affrontare tutto con serenità, continuando a fare ciò che ci ha portato primi in classifica in Serie A. Dobbiamo essere spensierati e giocare con entusiasmo”.