Lecce-Genoa, Oudin: “Risultato importante, sono davvero felice per il gol”

Remi Oudin, autore del gol che ha deciso Lecce-Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita: “Sono davvero felice per il gol. Si tratta di una rete molto importante e anche della mia prima in casa. Sono contento per la squadra e per lo staff, ci tengo a condividere questo prezioso risultato con tutto il gruppo“. Grazie a questa vittoria di misura, il Lecce si è portato temporaneamente al secondo posto, a quota 11 punti.