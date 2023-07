Lecce, D’Aversa: “Calendario equilibrato, bello esordire davanti a nostro pubblico”

L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, ha commentato il sorteggio del calendario della Serie A 2023/2024 che ha avuto luogo quest’oggi. I salentini esordiranno alla prima giornata tra le mura amiche del Via del Mare contro la Lazio, poi affronteranno la Fiorentina al secondo turno di campionato. “Poteva andarci meglio nelle prime due giornate, ma per il resto è un calendario equilibrato – spiega D’Aversa – Sono molto contento di esordire davanti al nostro pubblico, sarà straordinario e affronteremo una grande squadra come la Lazio di Sarri che è attrezzata per giocare la Champions League. Credo che squadre del genere sia sempre meglio trovarle nelle prime giornate, quando ancora forse devono rodare.”

L’ultima giornata invece vedrà il Lecce in trasferta al Maradona, contro il Napoli. “Speriamo di non doverci giocare il nostro obiettivo all’ultima di campionato – prosegue il tecnico – Sarebbe bellissimo festeggiare la salvezza davanti al nostro pubblico.”