Lecce: Baschirotto non si allena in vista dell’Inter, Almqvist e Dorgu tentano il recupero

A seguito del trionfo interno a ‘Via del Mare’ nello scontro salvezza contro il Frosinone che sono valsi tre punti importantissimi, il Lecce è tornato ad allenarsi questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico dei pugliesi Roberto D’Aversa ha dovuto fare a meno di Baschirotto causa febbre, mentre Almqvist, out ormai da oltre tre settimane a causa di un risentimento alla coscia destra, e Dorgu, out per problema al ginocchio nella rifinitura della partita coi ciociari, hanno seguito un programma personalizzato e non sono ancora tornati a lavorare col gruppo squadra. Tuttavia, entrambi sarebbero in procinto di smaltire i loro guai muscolari e sarebbero prossimi al rientro, probabilmente per la partita del Meazza contro l’Inter capolista.