Lazio, il toccante tributo dell’Olimpico a Sinisa Mihajlovic (VIDEO)

di Antonio Sepe 33

Pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita Lazio-Empoli, lo Stadio Olimpico ha dedicato un lungo e toccante tributo a Sinisa Mihajlovic, scomparso poche settimane fa. Tutto il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire mentre sul maxi-schermo scorrevano le immagini dell’ex calciatore serbo in campo con la maglia della Lazio. Non sono ovviamente mancati gli striscioni dedicati a Mihajlovic, come ad esempio “Sinisa uno di noi” e “Sinisa, ora sfonda anche le porte del Paradiso“. Bel momento dunque all’Olimpico di Roma prima di tuffarsi nell’atmosfera del match. In alto il video del tributo.