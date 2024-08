Lazio, Nuno Tavares: “Sto meglio, tornerò al più presto”

Il neo acquisto della Lazio, Nuno Tavares, si presenta ufficialmente durante la conferenza stampa dei nuovi acquisti del club biancoceleste: “Ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata al Marsiglia dove lottavo per vincere; al Nottingham invece era diverso, lottavo per la salvezza. Ho imparato a gestire gli alti e bassi in diverse squadre, questo mi ha cambiato tanto a livello mentale. Guendouzi è stato una delle figure più importanti per farmi arrivare alla Lazio. Ci ho parlato tre volte e mi ha convinto che fosse una buona opportunità venire qui. E’ un grande club, che lotta per essere ai piani più alti del campionato e per vincere trofei. Sicuramente come tutti i giocatori devo lavorare per mantenere la mia posizione. Voglio giocare il più possibile ma soprattutto voglio giocare per vincere trofei”.

Sulla possibilità di giocare con Zaccagni, il terzino portoghese ha dichiarato: “È uno dei volti più importanti di questa squadra. Abbiamo parlato poco ma mi ha chiesto come stessi dopo il mio infortunio. È un giocatore che ama giocare come me ed è un ottimo calciatore; sono contento di poter giocare con lui”.