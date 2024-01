Lazio-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Napoli, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Entrambe sconfitte in Supercoppa dall’Inter, l’obiettivo è ripartire con i tre punti in campionato per tornare all’assalto del quarto posto. Sia i biancocelesti che gli azzurri dovranno fare i conti con tante assenze, tra squalifiche e infortuni, ma secondo i bookies sarà la squadra di Sarri a partire leggermente favorita. La sfida è in programma oggi, domenica 28 gennaio alle ore 18:00 all’Olimpico. Diretta in streaming su Dazn.