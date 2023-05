Lazio, Marusic si allena in gruppo: a disposizione per l’Udinese

Il giorno di riposo è servito per staccare un po’ prima di ritrovarsi a Formello per mettere a punto le ultime cose in vista dell’Udinese, match importantissimo in ottica Champions. Una vittoria contro i bianconeri significherebbe la quasi certezza di un posto tra le prime quattro e Sarri non vuole rischiare di compromettere quanto di buono fatto finora. Le buone notizie, per il tecnico, arrivano da Marusic: il montenegrino, a riposo negli ultimi giorni, si è allenato in gruppo con i compagni, era a riposo dalla vigilia di Lazio-Lecce per un affaticamento muscolare. Per la fascia, quindi, più vivo che mai il ballottaggio con Lazzari e Pellegrini che sperano ancora in una maglia mentre davanti Pedro cerca spazio a discapito di uno tra Felipe Anderson o Zaccagni. Valutazioni in corso per il tecnico che scioglierà i dubbi all’ultimo: mai come ora sarà importante puntare sugli uomini di maggiore affidamento per non fallire un match dal quale può dipendere un intero campionato.