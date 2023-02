Periodo davvero sfortunato per l’attaccante della Lazio, Pedro, per quanto riguarda gli infortuni in campo. Dopo la frattura nasale rimediata contro la Salernitana, nel match con la Sampdoria lo spagnolo ha subito una frattura alla mano sinistra. Come si legge nel comunicato della Lazio, al giocatore ora è stato applicato uno specifico tutore e riceverà un monitoraggio clinico quotidiano.