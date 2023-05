Lazio, Cataldi spera nel recupero contro il Lecce

Non si aprono i cancelli di Formello, la Lazio riposa in vista del match di venerdì sera contro il Lecce, ferito dalla sconfitta contro il Verona e ora in piena lotta retrocessione, diventato a questo punto della stagione fondamentale per le speranze Champions. I tre ko nelle ultime quattro hanno tolto qualche certezza alla truppa di Sarri che spera di recuperare la brillantezza di alcuni uomini chiave, Immobile e Milinkovic-Savic su tutti, ma anche gli infortunati Cataldi e Vecino. Proprio il mediano, alle prese con un ematoma al polpaccio rimediato contro l’Inter, potrebbe stringere i denti ma la sua è una situazione da valutare giorno per giorno mentre sicuramente out Vecino che ha riportato una lesione al bicipite femorale destro. Non dovesse farcela ci sarà ancora Marcos Antonio che sui social ha provato a spronare l’ambiente: “Avanti insieme, alla ricerca del nostro obiettivo” la frase che accompagna il post. Proprio quell’obiettivo per cui servirà tornare alla vittoria già contro il Lecce.