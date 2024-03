Lazio, altro ko contro l’Udinese: l’Olimpico contesta il presidente Lotito

Un’altra sconfitta per la Lazio, che perde in casa contro l’Udinese per 2-1 e incassa il dodicesimo ko di questo campionato di Serie A. Quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per la formazione biancoceleste, che nel frattempo è stata eliminata anche in Champions League, seppur da una squadra più quotata come il Bayern Monaco. E la contestazione da parte dei tifosi prosegue, con la Curva Nord in particolare che contesta la società e il presidente Claudio Lotito. Tanti i cori di contestazione che sono partiti nel corso del match di questa sera all’Olimpico.