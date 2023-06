Lazio, allenamento a Formello in vista dell’Empoli: out Marusic, torna Cataldi

La Lazio continua a sudare nel centro sportivo di Formello in vista dell’ultima partita di campionato contro l’Empoli. Prima del rompete le righe, però, Maurizio Sarri vuole un’ultima prova di forza dai suoi, il degno saluto a una stagione che, in Italia, ha visto i biancocelesti grandi protagonisti. Per la trasferta in terra toscana sarà sicuramente assente Marusic, operato di ernia inguinale prima della Cremonese, ma tornerà Cataldi, ormai recuperato; difficile vederlo titolare, ma potrebbe disputare uno spezzone subentrando a Vecino, che si piazzerà ancora in mediana insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Pronto a ritrovare la titolarità, invece, Felipe Anderson mentre il ballottaggio è aperto tra Pedro e Zaccagni, così come in difesa tra Lazzari e Pellegrini con Hysaj pronto a traslocare di fascia a seconda della decisione di Sarri. Un ultimo sforzo attende la Lazio, poi si inizierà a pensare alla prossima stagione.