Lazio, 20 clean sheet stagionali: porta blindata anche contro l’Udinese nel fortino Dacia Arena

La Lazio archivia la pratica Champions. La squadra di Sarri batte 1-0 in trasferta l’Udinese grazie ad un rigore di Ciro Immobile e sorpassa l’Inter al terzo posto a quota 68 punti in classifica. Quella biancoceleste è la quarta squadra nell’era dei tre punti a vittoria a riuscire nell’impresa di registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, mentre nel torneo in corso i bianconeri sono a 19). Numeri che confermano l’attenzione di Sarri alla retroguardia. La Lazio difende da squadra, ma rispetto al passato ha fatto il salto di qualità anche nei singoli con Romagnoli e Casale al centro. Acerbi era ormai slegato dall’ambiente ed era alla fine di un ciclo, mentre Luiz Felipe sta faticando a trovare spazio in Spagna. Sul mercato i biancocelesti hanno lavorato bene e ora si preparano a puntellare gli altri reparti in estate. Dopo una stagione difficile – la più dura della sua carriera – anche Ciro Immobile è riuscito a trovare il giusto ritmo in zona gol. Solo dopo un’ora di gioco arriva la svolta per i biancocelesti, l’arbitro Pairetto vede un calcio di rigore per un lieve contatto tra Masina e Immobile, il var non interviene e l’attaccante dal dischetto spiazza Silvestri. Dalla rete in poi è tutta un’altra storia, con la Lazio che cerca il raddoppio. Ci va vicino Romagnoli che colpisce il palo. Alla Lazio basta un solo gol per avvicinarsi sensibilmente alla Champions: sale a quota 68 quindi a più 4 punti dal Milan al quinto posto. L’Udinese perde l’imbattibilità interna che durava da otto gare. Ciro Immobile tocca quota 200 tra gol fatti e assist serviti.