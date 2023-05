Ligue 1 2022/2023: Mbappé trascina il Psg, titolo a un passo. Il Brest conquista la salvezza

Manita del Rennes in casa dell’Ajaccio nella 36esima giornata della Ligue 1 2022/2023. La squadra di Genesio ha dominato fin dal primo tempo, dove è volata subito sullo 0-4 grazie ai gol di Santamaria al 14′, Dock al 37′ e alla doppietta di Guoiri al 31′ e al 40′, e al 71′ sempre l’attaccante classe 2000 firma lo 0-5 e trova la tripletta personale. Colpaccio del Brest, che batte in rimonta il Clermont 2-1 grazie ai gol di Honorat e Mounie, arrivati dopo il momentaneo vantaggio della squadra di casa con Neto Borges, e ed è aritmeticamente salvo, mentre finisce a reti inviolate la sfida tra Nizza e Tolosa.

Pareggi anche tra Remino e Angers (2-2) e tra Troyes e Strasburgo (1-1), con quest’ultimo che conquista un punto d’oro in ottica salvezza, mentre il Lens si è imposto 1-3 in rimonta in casa del Lorient grazie alle reti di Sotoca, Thomasson e Fofana, arrivate dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Faivre.

Kylian Mbappé trascina il Paris Saint-Germain alla terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Troyes e Ajaccio. I parigini di Galtier si sono imposti 2-1 in casa dell’Auxerre grazie alla doppietta del numero 7, che regala così tre punti fondamentali per i parigini che vedono la Ligue 1 sempre più vicina. Il francese apre il match al 6′ e raddoppia all’8′ con una conclusione da fuori area, e al 51′ Sinayoko accorcia sul 2-1 con un tiro vincente su assist di Da Costa. Al 93′ viene poi annullato il terzo gol a Mbappé per fuorigioco.